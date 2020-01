Na de vetstiften en voetzoekers verbiedt Roeselare nu ook kleurpoeder op 100 dagen: “Brandgevaarlijk” Charlotte Degezelle

06 januari 2020

19u00 0 Roeselare Naast vetstiften, fluitjes en voetzoekers is vanaf dit jaar ook kleurpoeder verboden tijdens de 100 dagen op donderdag 16 en vrijdag 17 januari. De brandweer maakt zich namelijk zorgen over mogelijk brandgevaar. “Kleurpoeders bestaan vaak uit brandbaar materiaal dat kan ontsteken”, legt brandweercommandant Christian Gryspeert uit.

De 100 dagen staan voor veel scholieren synoniem met de mooiste tweedaagse van hun middelbare schoolcarrière, maar het feestgedruis durft wel eens gepaard te gaan met de nodige overlast. Om die in te dijken, vaardigt burgemeester Kris Declercq (CD&V) elk jaar een reeks maatregelen uit. “Op advies van de brandweer hebben we dit jaar een verbod op kleurpoeder meegenomen in het besluit”, bevestigt de burgemeester. “Aan het gebruik van zo’n poeder zijn namelijk risico’s verbonden.”

Stofconcentraties

Dat kleurpoeder blijkt namelijk niet zo onschuldig als het op het eerste zicht lijkt. “Er bestaan brandveilige kleurpoeders, maar de meeste die verkocht worden, zijn gemaakt uit brandbaar materiaal”, verduidelijkt commandant Christian Gryspeert. “Als er met zo’n poeder gegooid wordt, ontstaan er stofconcentraties die zo dicht zijn dat ze zouden kunnen ontbranden als ze in contact komen met een vlam. Zoals met bloem die je uitgooit boven een kaars”, zegt hij.

Als er met zo’n poeder gegooid wordt, ontstaan er stofconcentraties die zo dicht zijn dat ze zouden kunnen ontbranden als ze in contact komen met een vlam Brandweercommandant Christian Gryspeert

“Als het gaat om een evenement waarbij de organisator over alle nodige attesten voor het kleurpoeder beschikt, zien we geen problemen. Maar als het poeder naar believen wordt meegenomen, zoals tijdens de 100 dagen, is er geen controle. Dan kan het gevaarlijk worden als er met het kleurpoeder gegooid wordt in de buurt van een aansteker of een brandende sigaret. Wetende hoeveel mensen er tijdens de 100 dagen samengepakt staan op het Polenplein mogen we dit risico niet nemen.”

Gryspeert geeft zelf aan dat het pletten van gekleurd krijt een veilig poeder oplevert. “Maar ook dat is eigenlijk ook geen optie, want dat poeder is dan weer heel irriterend. Het heeft scherpe randjes, zoals bijvoorbeeld zandkorrels.”

Alcoholverbod

Naast het verbod op vetstiften, fluitjes, voetzoekers en kleurpoeder geldt er op 16 en 17 januari ook een verbod voor minderjarigen en deelnemers aan de 100 dagen om op het openbaar domein in het bezit te zijn van alcohol. Nachtwinkels mogen tussen donderdag 20 uur en vrijdag 7 uur geen alcohol verkopen aan minderjarigen of 100 dagen-vierders en op vrijdag moeten de cafés de deuren sluiten tussen 2 en 6 uur. Overtredingen zullen beboet worden met GAS-boetes.

