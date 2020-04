Na de inzamelactie: Operatie van Meneer Dwiezel geslaagd Charlotte Degezelle

10 april 2020

Meneer Dwiezel, de chihuahua van Eamon Reynaert (9) uit Sint-Eloois-Winkel, heeft de operatie aan zijn achterpootje vrijdagmiddag goed doorstaan. “Alles is vlot verlopen en Meneer Dwiezel is opnieuw thuis”, zegt mama Lieselotte Dupont. “Het was een spannende dag voor ons gezin. De operatie stond gepland net na de middag en het duurde een tijdje voor we iets hoorden, waardoor Eamon nogal over zijn toeren was. Maar het is achter de rug en de boezemvrienden zijn weer herenigd. De operatie aan zijn andere achterpoot is gepland in de week van 11 mei.”

De operaties van Meneer Dwiezel zijn mogelijk gemaakt dankzij een inzameling van de Oekense vzw Ruby’s Trust. Het hondje lijdt aan patella luxatie (losse knieschijven, nvdr), maar de operatie was niet betaalbaar voor de ouders van Eamon, die door het aangeboren hersenletsel van hun zoon al geconfronteerd worden met een zware zorgfactuur. Na een artikel in deze krant was het nodige geld in amper één dag al ingezameld.

Eamon is iedereen die een duit in het zakje deed enorm dankbaar. Dat zie je hier:



