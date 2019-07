Na bouwverlof verkeershinder op E403 door onderhoudswerken aan bruggen CDR

18 juli 2019

Op de E403 tussen Rumbeke en Izegem worden na het bouwverlof in de rijrichting Brugge structurele onderhoudswerken uitgevoerd aan drie bruggen zijnde de brug over het Kanaal Roeselare - Leie, de brug over de spoorlijn 66 en die over de N357 Roeselaarsestraat. De werken omvatten onder andere het vernieuwen van de brugvoegen. Ook aan de onderkant van de brug worden werken uitgevoerd. De werken zullen starten vanaf 19 augustus en tot het einde van het jaar duren. Een groot deel van de tijd zal het beton moeten uitharden en zal er geen activiteit te zien zijn op de werf. Al het verkeer wordt tijdens die werken op de rijstroken richting Doornik gebracht. In beide richtingen moet het verkeer daardoor over versmalde rijstroken. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 70 km per uur. Alle op- en afritten blijven open.