Na begraafplaats nu wake voor overleden Krottegemse kippen CDR

09 augustus 2019

De verhuis van Kippegem, van de achterkant van het ter ere van de Poolse bevrijders naar de overkant van de straat, blijft de Krottegemse gemoederen beroeren. Donderdagavond was er in café Breda Jazz nog een toogdebat over de locatie van de kippenren en vrijdagavond dook er opnieuw een kippenkerkhof op aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Onbekenden hadden er vorige week, nadat drie kippen overleden tijdens de hittegolf, ook al drie kruisen neergepoot als stil protest tegen de verhuis, maar de stadsdiensten verwijderden die toen. Vrijdag ging het nog een stap verder. Omstreeks 19.30 uur vertrok een rouwstoet vanuit café Breda Jazz naar de nieuwe kippenbegraafplaats voor een korte wake voor de overleden dieren. De Krak van Krottegem Freddy Eeckhout sprak er enkele afscheidswoorden en vervolgens werden bloemen neergelegd bij de zerkjes van de kippen. De initiatiefnemers die liever onbekend blijven, bevestigen dat ze zich blijven verzetten tegen de verhuis van Kippegem omdat de kippen op hun huidige plek minder natuurlijke beschutting hebben en de wijk door de herlocalisatie van de dieren ook hun ontmoetingsplek verloor. “Bovendien vinden we de manier waarop er ingegrepen is door de Stad niet kunnen”, klinkt het. “Er volgen in de toekomst nog acties.”