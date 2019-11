Na 100 Heerlijke en 100 Herkenbare nu ook 100 Historische Roeselarenaars te boek: “Geen Wikipedia-op-papier, maar een eerbetoon” Charlotte Degezelle

29 november 2019

06u00 4 Roeselare De trilogie is compleet. Na ‘Honderd Heerlijke Roeselarenaars’ en ‘Honderd Herkenbare Roeselarenaars’ ligt vanaf woensdag 4 december nu ook ‘Honderd Historische Roeselarenaars’ in de boekhandel. Uitgeverij Bibliodroom, de Gilde der Erepoorters, tien auteurs en één fotograaf brengen met het boek een eerbetoon aan honderd Roeselarenaars om niet te vergeten.

“In het eerste deel – Honderd Heerlijke Roeselarenaars – kwamen honderd figuren aan bod die Roeselare buiten de stadsgrenzen gestalte geven”, vertellen Johan Vergote van Uitgeverij Bibliodroom en Eddy Brouckaert, hoofdman van de Gilde der Erepoorters. “Bij deel twee – Honderd Herkenbare Roeselarenaars – lag de focus op mensen die de couleur locale van de stad uitmaken. In ons derde en laatste deel brengen we persoonlijke portretten van Honderd Historische Roeselarenaars, mensen om nooit te vergeten. Net als bij de eerste twee delen kozen we voor een brede waaier aan figuren uit de meest diverse sectoren. Uiteraard zijn er interviews over mensen zoals wonderkind Albrecht Rodenbach, wereldkampioen Jempi Monseré, KSA-bezieler Karel Dubois en componist Adriaen Willaert, maar bijvoorbeeld ook over de communistische verzetsheldin Irma Speybrouck, sterrenchef Krist De Bruyn, batjeskoningin Monique Vantomme en architect Hendrik Vermoortel.”

Persoonlijke verhalen

Johan en Eddy wilden - samen met auteurs Bart Crabbe, Charlotte Degezelle, Marieke Debusschere, Thomas Dubois, Koen Kerkaert, Justine Pillaert, Elise Vanhecke, Ignace Vanhoorne en Vincent Vanhoorne en fotograaf Stefaan Beel - de overleden Roeselarenaars opnieuw tot leven wekken. “Daarom hebben we de Honderd Historische Roeselarenaars geportretteerd aan de hand van interviews met mensen die hen goed hebben gekend of veel over hen weten. Dit boek is dan ook niet zomaar een Wikipedia-op-papier geworden, maar een bundeling van persoonlijke verhalen. We hebben niet alleen aandacht voor de verdiensten van de historische figuur, maar belichten hem ook belichten als familiemens of als goede vriend. De mensen die we geïnterviewd hebben, brengen allemaal een eerbetoon aan ‘hun’ Historische Roeselarenaar. In die zin is deze uitgave ook een emotioneel boek geworden.”

Zo schetste Delphine Slosse de perfecte dag die ze graag nog eens zou doorbrengen met haar grootvader en volksfiguur Roger ‘Juul Plastiek’ Slosse of spat de liefde van Karin Bakker voor haar overleden man Luc Wallays van de pagina’s.

Ongekende feitjes

Het boek toont de historische Roeselarenaars op een andere manier dan hoe ze in het collectief geheugen zitten en brengt meer dan wat leuke anekdotes en ongekende feitjes naar boven. “Het feit dat politicus Roger Hostekint de zoon was van een dienstmeid en een Nieuw-Zeelandse soldaat die nooit heeft geweten dat hij vader werd omdat hij waarschijnlijk gesneuveld is, vond ik bijvoorbeeld heel treffend”, vertelt Koen Kerkaert. “Of wist je dat osteomorfoloog Jan Cools ooit een kop van een dolfijn heeft gevonden in Tunesië en met die kop in zijn koffer helemaal naar huis is gereden”, pikt Marieke Debusschere in. “Nieuw voor mij was ook dat ereburgemeester Daniel Denys zijn moeder heeft verloren toen hij amper 13 jaar was. Hij heeft dat altijd met zich meegedragen en op de dag dat hij als burgemeester aangesteld werd, zei hij plots tegen zijn vrouw Roos Lagae dat zijn moeder ontbrak.”

Goede doelen

Met de verkoop van het boek steunt de Gilde der Erepoorters twee sociale doelen: de vzw Onze Kinderen, waarvan Jozef Camerlynck de stichter was, en een project van het Mannahuis, waarvan deken Godfried Oost de bezieler was. Beiden staan ook in het boek. Honderd Historische Roeselarenaars is vanaf 4 december verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel (Ooststraat en Brugsesteenweg), De Zondvloed (Noordstraat), Deleye (Brugsesteenweg) en AD Delhaize (Steenstraat) en kost 26,95 euro. De eerste twee delen - Honderd Heerlijke en Honderd Herkenbare Roeselarenaars - zijn ook nog verkrijgbaar. Honderd Heerlijke Roeselarenaars kost momenteel maar 15 euro.