N-VA wil problemen met bedelaars vermijden met strenger politiereglement CDR

22 oktober 2019

16u09 0

N-VA pleit voor een aanpassing van het politiereglement rond bedelaars. “Het probleem in Roeselare is nog vrij beperkt”, zegt gemeenteraadslid Brecht Vermeulen. “Maar gelet op de snelle verplaatsbaarheid van bedelaars en het feit dat ze ook regelmatig in andere steden opduiken, is het opportuun om ons politiereglement aan te passen.”

Volgens burgemeester Kris Declercq (CD&V) kwamen er de voorbije vier jaar twee meldingen binnen over bedelaars. “Maar dat wil niet zeggen dat we het voorstel niet moeten bekijken. Ik vraag advies op bij de politie en laat bekijken of de aanpassing aan het politiereglement moet doorgevoerd worden.”