N-VA vraagt onderzoek naar afstervende bomen in recent aangelegde Park Vande Walle CDR

18 augustus 2019

12u56 0

Oppositiepartij N-VA stelt zich vragen bij de heraanleg van Park Vande Walle waar nog geen twee jaar na datum zowel grote bomen van meer dan 50 jaar oud als pas aangeplante bomen blijken af te sterven. “Hoe is het mogelijk dat een dergelijk project dat meer dan 330.000 euro heeft gekost, na minder dan 2 jaar zo veel afstervende bomen veroorzaakt”, vraagt fractieleider Brecht Vermeulen zich af. “Is hier onoordeelkundig te werk gegaan ? Zijn er moedwillig zaken niet uitgevoerd om de kost te drukken ? Normaal kan je dat alleszins niet noemen. Dat is ontoelaatbaar in het tweede grootste park in het stadscentrum. De N-VA wil dat de stad een onderzoek laat uitvoeren door een onafhankelijke expert om na te gaan wat de oorzaak is van deze bomensterfte, indien mogelijk nog zoveel mogelijk bomen redden, en alleszins te onderzoeken op welke manier de stad de geleden schade kan verhalen op de degene die daarvoor verantwoordelijk is.”