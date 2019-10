N-VA vindt tweerichtingsverkeer voor fietsers gevaarlijk in smalle eenrichtingsstraten CDR

N-VA vindt dat tweerichtingsverkeer voor fietsers in bepaalde eenrichtingsstraten gevaarlijke verkeerssituaties oplevert. Tijdens de gemeenteraad bracht raadslid Siska Rommel dit ter sprake.

“Ongevallen worden vaak nipt of soms niet vermeden”, zegt ze. “Voor een groot deel worden deze gevaarlijke situaties veroorzaakt omdat de straten te smal zijn voor tweerichtingsverkeer. Ik denk bijvoorbeeld aan de Ooststraat, de Albrecht Rodenbachstraat, de straten aan de Ronde Kom, de Sint-Petrus en -Paulusstraat, de Stationsdreef, de Laagstraat of de Processiestraat. Voor veel ouders is dit een van de redenen om hun kinderen niet per fiets naar school te laten gaan. Wordt er aan de hand van de breedte van de straat overwogen om deze maatregel opnieuw in te trekken?”

Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) laat weten dat het beperkt eenrichtingsverkeer uit een ministerieel besluit uit 2002 komt. “Als de rijbaan drie meter breed is, mag het ingevoerd worden. De Ooststraat is vier meter breed. Sinds fietsers er in beide richtingen zijn toegelaten, wordt er minder op de voetpaden gereden. Bovendien zijn fietser niet verplicht de Ooststraat te nemen. Er zijn voldoende alternatieven. Het zou inderdaad beter zijn als de Ooststraat iets breder was en bij een eventuele heraanleg zullen keuzes gemaakt moeten worden. Maar fietsers niet meer in beide richtingen toelaten, zou een verkeerd signaal zijn.”