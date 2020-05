N-VA Roeselare klaagt aan: “Senioren kunnen mondmaskers met lintjes moeilijk aandoen” Valentijn Dumoulein

26 mei 2020

15u46 0 Roeselare Raadslid Siska Rommel (N-VA) kaartte op de gemeenteraad aan dat de door de stad uitgedeelde gratis mondmaskers niet voor iedereen even makkelijk aan te doen zijn. “Vooral senioren hebben problemen met de lintjes vast te knopen”, zegt ze.

“Spijtig, want ouderen zijn het meest vatbaar voor het coronavirus. Waarom is niet gekozen voor een model met elastiekjes? We vragen ons ook af of er bij Roeselaarse bedrijven gepolst is om mondmaskers te vervaardigen en hoe de bedeling van de eerste lading is verlopen?”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): ‘De keuze voor lintjes op het mondmasker was een gevoelskeuze. De ene vindt dat linten bij langdurig gebruik beter zijn, anderen kiezen voor kort gebruik voor elastiek. Het is wel perfect mogelijk om met die linten een systeem met vaste lussen te maken, wat sterk lijkt op een met elastieken. Er zijn uiteindelijk maar weinig reacties binnengekomen dat we met linten werken. We nemen wel de suggestie mee om eventueel wat uitleg bij de volgende lading mondmaskers te stoppen.”

De eerste lading is midden mei bezorgd, de tweede zal voor de eerste week van juni zijn. “Later volgen er ook nog mondmaskers via de federale overheid, maar die zouden mogelijk via apothekers verdeeld worden”, weet de burgemeester. “De evaluatie van de bedeling was ook positief, buiten een paar kleinere diefstallen. We gaan datzelfde systeem straks dus opnieuw uitrollen en ik wil de vele medewerkers daarbij nog eens bedanken voor hun enthousiasme.”