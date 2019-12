N-VA pleit voor betere wegwijzers naar politiepost CDR

17 december 2019

17 december 2019 Roeselare N-VA-gemeenteraadslid Bart De Meulenaer kaartte tijdens de gemeenteraad de gebrekkige signalisatie van de nieuwe politiepost, die sinds september in het stationsgebouw huist, aan.

“Nadat er mij berichten bereikten over de armtierige aanduiding ging ik zelf poolshoogte nemen”, zegt De Meulenaer. “Ik ging langs de kant van Krottegem naar het station en vond, goed verscholen tussen enkele containers, een bestickerde ruit met het politielogo. Dat is van bijna nergens te zien. Ook in het station zelf is geen enkele aanduiding te vinden, uitgezonderd een kleine sticker op de deur van de politiepost. Nog buiten, aan de sportkooi, vond ik uiteindelijk nog twee onverlichte boren. Maar mensen die de politie zoeken, willen dat snel doen en willen duidelijke omstandigheden en geen groezelige zoektocht. Kan dit echt niet beter? Zowel op straat als in het station?”

Schepen Griet Coppé (CD&V) gaf De Meulenaer gelijk. “De signalisatie is inderdaad onvoldoende en moet beter”, reageert ze. “We zijn er volop mee bezig en in februari komen er vier verlichte borden aan de buitenkant van het station die de weg naar de politiepost wijzen. Daarnaast hebben we een akkoord met de NMBS om ook binnen een bord te hangen.”