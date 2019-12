N-VA lanceert vijf alternatieve speerpunten voor huidige legislatuur CDR

12 december 2019

20u12 0 Roeselare Als antwoord op het meerjarenplan dat de Roeselaarse bestuursmeerderheid eerder deze week voorstelde, lanceert oppositiepartij N-VA nu hun vijf speerpunten voor de volgende vijf jaren van de legislatuur. “We willen een fris en rechtdoor beleid dat ervoor zorgt dat Roeselare haar dynamiek niet verliest”, aldus fractieleider Brecht Vermeulen.

N-VA vindt het meerjarenplan van CD&V, Open VLD en Sp.a & De Vernieuwers ontoereikend. “Bij de voorstelling van het beleidsakkoord kregen we te horen dat alles uitgewerkt zou worden in het meerjarenplan. Maar we zien vooral copy paste en heel vage zaken”, zegt Vermeulen. “Wij kiezen voor een andere weg, een duidelijk verhaal dat ervoor moet zorgen dat Roeselare zijn voorsprong niet verliest want het lijkt er op dat onze stad een stuk van haar dynamiek verliest.”

Concreet werkte de oppositiepartij vijf speerpunten uit. In eerste instantie wil N-VA de aanvullende personenbelasting verlagen tot minder dan 8% en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing moeten naar beneden. “Om dynamisch te zijn, moeten we focussen op de actieve bevolking en stimuli geven aan deze groep”, aldus Brecht. “Om te vermijden dat zij verhuizen, evolueren we beter naar een gemiddeld belastingsniveau. De minderinkomsten willen we opvangen door meer te focussen op de kerntaken.” De partij pleit ook voor een actiever migratie- en integratiebeleid “Wie legaal in de stad is moet integreren, anderen moeten vertrekken en dus moeten bevelen om het grondgebied te verlaten ook uitgevoerd worden. We willen ook extra maatregelen om via de kennis van het Nederlands de integratie te bevorderen zoals enkel Nederlands in de kinderopvang en een verplicht taalbad, gekoppeld aan het verkrijgen van steun, voor niet-anderstalige ouders die geen voltijds werk hebben.” Verder wil N-VA het autoverkeer vlot en het fietsverkeer veilig krijgen. “Wij willen vlot en veilig autoverkeer door opnieuw traag eenrichtingsverkeer voor en achter het station toe te laten en een rotonde in plaats van de verkeerslichten op het kruispunt van de Sint-Amandsstraat en de Stationsdreef. Inzake de fietsers lijkt alles te mogen en kunnen, zelfs al is het gevaarlijk voor hen. Wij kiezen voor veilige schoolomgevingen voor hen, enkel fietssuggestiestroken als er geen andere alternatieven zijn, veilige en afgescheiden fietspaden langs de invalswegen, een sensibilisering van de fietsers en in straten met eenrichtingsverkeer mogen fietsers enkel in tweerichtingsverkeer rijden als de straat breed genoeg is voor een autobus en fietsers aan weerszijden.” Tot slot mag de overheid de privé geen concurrentie aandoen volgens N-VA. “Zo mogen stad, het OCMW en Motena, als Motena zelf geen woonzorgcentrum wil of kan bouwen in Beveren niet verhinderen dat de privé dit wel doet. Wij stellen alvast voor dat dit mogelijk wordt op de gronden van Hoeve Stragier die eigendom zijn van De Mandel.”