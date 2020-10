N-VA en Vlaams Belang halen slag thuis in discussie over verkoop openbaar domein in Jacob Van Maerlantwijk CDR

12 oktober 2020

De Roeselaarse oppositie haalt haar slag thuis in het dossier over de verkoop van een stuk openbaar groen in de Jacob van Maerlantwijk. Tijdens de gemeenteraadszitting van mei lieten N-VA, Vlaams Belang en Groen duidelijk verstaan dat ze het ongehoord vonden dat de grond veel te goedkoop verkocht werd en dat bovendien aan een familielid van een CD&V-schepen. Daarnaast stootte het hen ook tegen de borst dat het perceel grond al via het plaatsen van een omheining opgenomen was in de tuin van de koper nog voor de verkoop op de gemeenteraadszitting aan bod kwam. De oppositiepartijen wendden zich tot het Agentschap Binnenlands Bestuur om de verkoop tegen te houden, maar dat draaide op niets uit. Een tweede klacht van Dieter Carron (N-VA) en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang), dat het perceel bestemd is als openbaar groen en dus ook voor iedereen toegankelijk moet blijven, haalde het nu wel. “Na een vaststelling van de cel omgeving van de lokale politie werd vastgesteld dat het perceel omheind werd en een PV opgemaakt voor een bouwovertreding. Inmiddels heeft de nieuwe eigenaar op zijn kosten de geplaatste omheining terug verwijderd en heeft het perceel zijn bestemming als openbaar groen terug”, klinkt het.