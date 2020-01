Myriam maakt de lekkerste soep van Roeselare Valentijn Dumoulein

11 januari 2020

18u26 0 Roeselare Het verdict is gevallen. Myriam Biesbrouck mag zich een jaar lang de beste soepmaakster van Roeselare noemen. Op de nieuwjaarsreceptie van de Krottegemse Ransels werd haar ‘gepimpte’ pompoensoep tot beste verkozen.

“Een hele eer”, vindt Myriam. “En zeggen dat ik maar sinds juni in Krottegem woon en nu al meteen de hoofdvogel afschiet”, lacht ze. “Het gaat om een eigen recept. Bij de pompoensoep heb ik ook wat garnaaltjes gedaan en dat viel blijkbaar in de smaak. Vandaar dat ik het heb over ‘gepimpte’ soep.” Het zilver ging naar Belinda Eelbode, met haar lichte groentesoep met pannenkoekjes, geserveerd met een Krottegems biertje. “Haar inzending leverde een gelijkstand in punten op met Myriam”, zegt juryvoorzitter Frederik Moerman, kok in dienstencentrum Ten Elsberghe. “Maar uiteindelijk won Myriam met de smaak, terwijl bij Belinda de originaliteit beter was.” Het brons ging naar Matthias Soenens met zijn paprikasoep.

Als bekroning voor haar beste soep kreeg Myriam naast een cadeaubon voor een etentje in eethuis De Steeg een pollepel-award mee naar huis. Volgend jaar wordt haar soep ook geschonken op de nieuwjaarsreceptie van de Ransels.