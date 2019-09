Muzikale invulling voor Reveil gezocht CDR

04 september 2019

Op 1 november willen Stad Roeselare samen met Reveil de stedelijke begraafplaats opnieuw onderdompelen in een warme gloed van muziek, poëzie en/of lokale levensverhalen. Hiervoor zoeken ze een lokale band of muzikant die een ingetogen set kan brengen tussen 17 en 18 uur. Kandidaten kunnen zich aanmelden via https://tinyurl.com/y44ytlhp.