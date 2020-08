Muziekatelier vzw Amate Galli houdt coronaproof opendeur CDR

11 augustus 2020

07u54 0

Vzw Amate Galli runt sinds eind 2019 hun eigen muziekatelier op het Rumbeekse Kerkplein. Ze geven er één op één les aan kinderen (vanaf vijf jaar) en volwassenen en muziekinitiatie in kleine groepjes voor kinderen van vijf tot en met zeven jaar. Op zaterdag 15 augustus organiseert de vzw een coronaproof ontdekkingsdag. Je ontdekt er de instrumenten die ze aanbieden, ontmoet de negen ervaren lesgevers en maakt kennis met hun werking die steunt op eigen tempo en individuele aanpak. De ontdekkingsdag start om 10 uur en eindigt om 14 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan via http://amategalli.be/. Tijdens je bezoek dien je ook een mondmasker te dragen.