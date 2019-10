Muziek en dans op Reveil CDR

04 oktober 2019

Stad Roeselare neemt op 1 november voor de vierde keer deel aan Reveil en dompelt die dag de stedelijke begraafplaats in de Groenestraat tussen 17 en 18 uur onder in een warme gloed van ingetogen muziek en dans. Tom Cosmell komt een intieme set spelen en de pré-compagnie van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) komt een stiltechoreo brengen. Tom Cosmell is het muzikaal project van singer-songwriter David Dupont. Hij begeleidt zichzelf met gitaar, harmonica en creëert live de ritmes die hij dan loopt. Hij wordt ondersteund door Thomas Camerlynck, die de contrabas voor zich neemt. Drummer Kasper Quartier zorgt voor een hypnotische ritmesectie. De leerlingen van de pré-compagnie van de STAP werken sterk choreografisch, conceptueel en experimenteel. Doorheen het jaar wordt er aan meerdere dansstukken gewerkt. Leerlingen worden hier sterk gestimuleerd om zelf creatief om te gaan met bewegingen en krijgen zo ook een beeld van hoe een choreografie tot stand komt. Ze worden een deel binnen het maakproces. Speciaal voor Reveil werken ze een stilte choreo uit.