Muziek en dans op Reveil Roeselare CDR

13 oktober 2020

07u53 0

Op Allerheiligen vindt Reveil Roeselare voor de vijfde keer plaats. Dit in de aula van de stedelijke begraafplaats in de Groenestraat. Op 1 november wordt er tussen 17 en 18 uur muziek en dans gebracht. De pré-compagnie van STAP komt een choreo brengen en The Grand RazoO, de band rond Wannes Beernaert, komt er een intieme set spelen. Om Reveil coronaveilig te laten verlopen is het nodig om een plaatsje te reserveren via de webshop of door te bellen naar het Vrijetijdspunt, tijdens de optredens is het dragen van een mondmasker verplicht.