Muziek en applaus als dank aan en afscheid van spoedafdeling die vanaf morgen op nieuwbouwcampus AZ Delta te vinden is

Charlotte Degezelle

08 juni 2020

21u26 0 Roeselare Kippenvelmoment maandagavond omstreeks 20 uur aan de spoedafdeling van AZ Delta. Aan de vooravond van hun verhuis naar de nieuwbouwcampus in Rumbeke, lokte een tweevoudig muzikaal eerbetoon tientallen Roeselarenaars naar de Meensesteenweg om het ziekenhuispersoneel in het algemeen, en de mensen van de spoedafdeling in het bijzonder, uit te zwaaien en hen te bedanken voor alle goeie zorgen, in huidige tijden van corona maar ook de decennia voordien.



Sinds de uitbraak van de coronapandemie wordt er elke avond om klokslag 20 uur ter hoogte van de spoedafdeling van AZ Delta geapplaudisseerd voor de helden van de zorg. Initiatiefnemer hiervan is buurtbewoner John Vandaele (43). Op 20 maart parkeerde hij zijn getunede auto voor het eerst met de deuren wagenwijd open aan de ingang van de Roeselaarse spoedafdeling om er om klokslag 20 uur ‘You’ll never walk alone’ van Gerry & The Pacemakers door z’n boxen te laten knallen. Al snel kreeg hij bij z’n warme gebaar het gezelschap van de Zusters van Liefde die in het klooster tegenover het ziekenhuis wonen en naarbuiten kwamen om mee te klappen. En ook steeds meer andere Roeselarenaars vonden ’s avonds de weg naar de ingang van de spoed. “Maar doordat de groep steeds groter werd, is me kort na Pasen gevraagd om niet meer met m’n auto tot hier te komen”, vertelt John. “We waren met te veel mensen en het risico in tijden van corona was te groot. Ik heb me daar bij neergelegd, maar ben hier wel elke avond blijven applaudisseren.”

Maar mogen of niet, John wou per se dat z’n auto maandagavond weer van de partij was en dat hij nog één keer zijn ode aan de zorg kon laten horen. “Ik heb de coronataskforce van de stad gecontacteerd en zij namen op hun beurt contact op met de politie”, zegt John. “Ik kreeg groen licht op voorwaarde dat de massa zich hier niet opnieuw zou verzamelen. Gelukkig, want het is m’n allerlaatste kans om m’n dankbaarheid te uiten hier in de Meensesteenweg.” Dinsdag opent de dienst spoedgevallen om 6 uur de deuren op de nieuwe hoofdcampus van AZ Delta in Rumbeke. Meteen gaat de spoed aan John z’n achterdeur op campus Wilgenstraat definitief dicht. “Ik wil vanavond dan ook graag op mijn manier afscheid nemen en het hele team veel succes wensen met hun verhuis”, aldus John.

Niet enkel John wou het team van de spoedafdeling maandagavond muzikaal bedanken. Ook Steven ‘Gaze’ Sanders, bassist van metalband Spoil Engine, zakte met z’n gitaar naar de Meensesteenweg af. Voor de 80e avond op rij speelde hij de titelsong van de film Top Gun voor iedereen die in de zorg werkt. Beide muzikale eerbetonen werden bijgewoond door tientallen Roeselarenaars die op hun beurt zorgden voor een hartverwarmend applaus voor de ploeg van AZ Delta. Zij toonden zich op hun beurt dankbaar voor alle support met een spandoek met daarop de boodschap: “Ook aan jullie bedankt voor de steun.”