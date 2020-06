Mural op gevel leegstaand Spillebad toont gezichten uit nieuw VTM-programma ‘De Zomer Van’ CDR

28 juni 2020

Streetart kunstenaar Matthew Dawn is sinds zaterdag druk in de weer met het creëren van een groot muurschilderij op de gevel van het leegstaande Spillebad. Z’n creatie moet Roeselare warm maken voor het nieuwe, dagelijkse VTM-programma ‘De Zomer Van’ waarin tv-maker Eric Goens zeven bekende gezichten volgt en polst naar hoe zij de uitzonderlijke zomer beleven. Tegen woensdagavond moet het graffitikunstwerk helemaal afgewerkt zijn en tonen wie er deze zomer een inkijk geeft in zijn leven. Eerder werd al bekend gemaakt dat Niels Albert, Jens Dendoncker, Dany Verstraeten en Marie Verhulst hun medewerking aan het programma verlenen, maar wij mogen bij deze verklappen dat ook Piet Huysentruyt, Natalia en Tinne Oltmans hun unieke zomer zullen delen met de VTM-kijker.