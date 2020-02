MSKA verkoopt zelfgemaakte postkaartjes voor Australian Wildlife Conservancy CDR

14 februari 2020

14u03 0 Roeselare Hoewel de meeste bosbranden ondertussen geblust zijn, blijven de leerlingen van het MSKA zich bekommeren om Australië. Samen met hun leerkracht plastische opvoeding en talentontwikkeling Brecht Dejonckheere maakten en verkochten ze postkaarten om geld in te zamelen voor het Australian Wildlife Conservancy.

“Tijdens kringgesprekken in de les talentontwikkeling kwam het thema Australië meermaals naar boven”, vertelt Brecht. “De leerlingen begonnen na te denken hoe ze zelf iets konden doen. Zo groeide het idee om postkaartjes te maken. De leerlingen sloegen zelf aan het tekenen en dat koppelden we aan de leerdoelen. Ze schetsten eerst met potlood en vervolgens gingen ze aan de slag met Chinese inkt en leerden ze onder andere over lijndikte en arcering. Ik nam contact op met een bevriend drukker die bereid was de kaartjes tegen een mooie prijs te drukken. We hadden honderd tekeningen waarvan we er vijfentwintig geselecteerd hebben voor de postkaartjes. “We verkopen ze op het secretariaat van de school in de Groenestraat, in het kapsalon en in de bakkerij. Ze kosten 1,50 euro per stuk. Voor vier kaartjes betaal je vijf euro en wie er acht of meer koopt, betaalt een euro per stuk. Dinsdag brengen de leerlingen hun postkaartjes ook aan de man op de dinsdagmarkt.”