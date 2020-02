MSKA trapt Week tegen Pesten af op Valentijn: “Zie elkaar graag in plaats van elkaar te pesten” CDR

14 februari 2020

14u17 18 Roeselare De leerlingen van het tweede en derde jaar brood- en banketbakkerij van het MSKA hebben de voorbije week lekkernijen gebakken met een bijzondere boodschap. Ze bakten vValentijnsharten in sandwichdeeg en versierden die met vier stippen in bloemsuiker.

“Het is vandaag niet alleen Valentijn, maar ook de aftrap van de Vlaamse Week tegen Pesten”, vertelt leerkracht Andy Vandenberghe. “Pesten blijft een groot probleem, zeker via sociale media, waar we hier op school resoluut neen tegen zeggen. In de lessen wordt het thema opnieuw aangehaald, maar met onze bakactie willen we ook sensibiliseren. We delen de harten deze middag uit aan de leerlingen van 1B omdat we vanaf het eerste jaar willen duidelijk maken dat pesten niet kan. We geven de leerlingen de boodschap mee dat ze elkaar moeten graag zien in plaats van elkaar te pesten.”