MSKA start op 1 september met KSO Moderne Dans: “Zo worden we de school met het meest uitgebreide aanbod aan dansmogelijkheden tijdens en na de schooluren in heel Vlaanderen” Charlotte Degezelle

02 april 2020

11u06 10 Roeselare Leerlingen die hedendaagse dans willen volgen moeten daarvoor vanaf volgend schooljaar niet langer naar Gent, Antwerpen, Brussel of Hasselt. MSKA Roeselare kreeg groen licht van de overheid om vanaf 1 september KSO Moderne Dans te organiseren. Deze kunstsecundaire schoolrichting start vanaf het derde middelbaar en wie afstudeert kan dankzij de 15 uren dans per week direct aan de slag of door de stevige basisvorming toch nog verder studeren.

Dansers zijn al langer thuis in MSKA Roeselare. De school, met campussen in de Groenestraat en de Hugo Verrieststraat, startte op 1 september met De Dansacademie, goed voor 12 uur dans per week bovenop de gekozen ASO-/TSO- of BSO-opleiding, en biedt sinds 1 september 2019 de optie dans, goed voor 2 of 4 uren dans bovenop de gekozen studierichting, aan. Vanaf 1 september komt daar nu KSO Moderne Dans bij. ”Zo worden we de school met het meest uitgebreide aanbod aan dansmogelijkheden tijdens en na de schooluren in heel Vlaanderen”, vertelt coördinator dans Steve Burggraeve. “Bovendien hoeven leerlingen die KSO Moderne Dans willen volgen voortaan niet langer de provinciegrenzen te overschrijden.”

Steve diende in oktober het aanvraagdossier voor de nieuwe opleiding in en op 31 maart volgde het fiat. “De directie dacht al langer na over deze opleiding. Ik ging overstag omdat het gaat om een degelijke middelbare opleiding met een sterke basisvorming aangevuld met 15 tot 20 uur klassieke en moderne danstechnieken. Wie afstudeert kan straks direct aan de slag maar evengoed verder studeren.”

De nieuwe richting start vanaf het derde middelbaar en MSKA wil de komende jaren doorgroeien tot en met het zesde middelbaar. “Leerlingen van het eerste of tweede middelbaar die staan te trappelen om te starten met KSO Moderne Dans kunnen terecht in onze allround middelbare dansopleiding ‘De Dansacademie’. Via een pakket van 12 uur dans proeven ze er van verschillende stijlen. Na het tweede jaar kunnen ze die opleiding verderzetten in combinatie met één van onze 30 schoolrichtingen of, als ze voluit willen gaan voor de klassieke en moderne dans, overschakelen naar de nieuwe KSO-richting. Dit is volgens mij echt onze sterkte, hetgene waarmee we ons ook onderscheiden. Daarnaast differentiëren we ons ook van andere KSO-scholen door het accent te leggen op de moderne, iets toegankelijkere dansstijlen waarbij ook aandacht is voor acrobatie.”

Om te starten zal de opleiding KSO Moderne Dans gedragen worden door Steve als coördinator en twee docenten. De danslessen zullen plaatsvinden in de dansstudio’s langs de Groenestraat en de Langebrugstraat terwijl de basisvorming wordt gegeven op Campus Tant. De leerlingen kunnen ook terecht in het internaat op campus Groenestraat. Op 16 mei wordt een oriënterende proef georganiseerd.

Moderne Dans is de tweede kunstsecundaire opleiding van het MSKA. Sinds 1 september 2018 biedt de school ook al Kunst en Architectuur aan. Meer over de nieuwe studierichting op http://www.modernedans.be.