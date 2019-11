MSKA Roeselare sprokkelt 6.500 euro bijeen voor Rode Neuzen Dag Charlotte Degezelle

14 november 2019

18u29 13 Roeselare De kleine 1.000 leerlingen en het volledige team van het MSKA Roeselare haalden donderdag het onderste uit de kan voor de Rode Neuzen Dag. Via een grootschalig evenement en een tiental activiteiten slaagden ze erin om niet minder dan 6.500 euro bijeen te sprokkelen. Zelfs Birgit Van Mol, ambassadrice van Rode Neuzen Dag, merkte het engagement van de school op en kwam even langs.

Het MSKA Roeselare vindt het uiterst belangrijk dat elke leerling zich goed voelt op school en vindt het dan ook niet meer dan logisch dat ze zich inzetten voor de Rode Neuzen Dag die zich focust op het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van leerlingen op school. Maar het bleef bij de school niet bij één actie. “We zijn de enigste school die zoveel activiteiten voor Rode Neuzen Dag opzetten. De meeste organiseren één of twee acties, wij pakken uit met een tiental”; weet leerkracht Kristof Adriaens.

Heel de lesdag stond donderdag dan ook in het teken van Rode Neuzen Dag. “Dit ondermeer via workshops rond het thema welbevinden en welzijn waar onder meer enkele leerlingen getuigden die vaak diep gezeten hebben maar met de hulp van professionele mensen en school terug op het juiste pad raakten, een gezonde picknick, een gesponsorde loopwedstrijd, de creatie van een eigen Rode Neuzen praline en een spetterend slotfeest op TRAX.”

Tijdens dat slotfeest werd bekend gemaakt hoeveel de school inzameld hadvoor de Rode Neuzen Dag. “Iedereen hier mag een groot applaus geven voor zichzelf want het is ongezien wat jullie realiseerden”, aldus Adriaens. “Iedereen heeft z’n uiterste best gedaan en we zijn erin geslaagd om niet minder dan 6.500 euro bijeen te rijven.”