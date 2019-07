Motul TBR Rallysprint klaar voor vierde editie: “Dankzij publiekspunt concentreren we de toeschouwers en voorkomen we schade aan de landbouwgewassen” Charlotte Degezelle

05 juli 2019

12u57 0 Roeselare Veiligheid en overlast voorkomen staan voorop tijdens de vierde editie van de Motul TBR Rallysprint die op zondag 14 juli wordt vermeden. Niet alleen moet een centraal publiekspunt de schade aan de gewassen op de akkers langs het parcours beperken, ook worden extra maatregelen genomen nadat er vorig jaar een elektriciteitspaal werd afgereden waardoor de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd.

“We hebben het gevoel dat Oekene onze rallysprint omarmd heeft. Het is maar één dag op het jaar en we krijgen steeds minder klachten en telefoons. Als er al eens iemand belt, dan is het veelal om te vragen hoe en wanneer hun familie of vrienden vlotst aan hun huis kan raken”, opent Hans Degryse, voorzitter van Autoclub Team Bassin Roeselare. Maar toch blijft de organisatie verder inzetten op een vlot verloop van hun wedstrijd die in vier rondes van dik 13 kilometer wordt verreden op identiek hetzelfde parcours als vorig jaar en waarvoor er op vandaag 89 inschrijvingen zijn.

Vorig jaar liep het even fout. Een Britse piloot raakte van de baan en raakte in de Ieperseweg een elektriciteitspaal die afkraakte. “Daardoor waren we genoodzaakt om die ene klassementsproef te annuleren”, blikt Hans terug. “Dit jaar zal ons dit niet overkomen want we voorzagen een eventuele shortcut voor moest het nodig zijn en namen die ook op in ons veiligheidsplan. Om bovendien te voorkomen dat er ter hoogte van ons publiekspunt op de hoek van de Ieperseweg en de Toveressestraat een paal wordt afgereden, zal de rijweg er na elke klassementsproef gereinigd worden. Traditioneel liggen er op die plek heel veel kiezels waardoor de rallywagens sneller beginnen te schuiven richting elektriciteitspaal. Anders blijven alle traditionele veiligheidsmaatregelen van toepassing. We passen die zelfs iets strikter toe dan nodig met bijvoorbeeld wel heel ruime tien meter zones, maar het is sowieso beter voorkomen dan genezen.”

Het publiekspunt waar Hans het over had, is ook een cruciaal element in het TBR verhaal. Op een weide wordt een tent opgetrokken waar je kan genieten van een hapje en een drankje en een uitmuntend uitzicht hebt over een groot deel van het rallyparcours. De hoek van de Ieperseweg en de Toveressestraat is bovendien vlot bereikbaar via de Meensesteenweg en parkeren kan op de weide naast de tent. “Met de rallysprint mikken we op zo’n 1.000 toeschouwers. Dankzij het publiekspunt kunnen we een groot deel van die rallyliefhebbers op één punt concentreren. Dat is vooral belangrijk om schade aan de landbouwgewassen op de akkers langs het parcours te voorkomen. Vroeger liep men dwars door alle velden waardoor we al eens een volledige partij prei hebben mogen betalen. Dat proberen we nu te voorkomen tot tevredenheid van de landbouwers.”

De eerste rallywagen vertrekt op zondag 14 juli om 8.33 uur. Een toegangsticket voor de rallysprint kost tien euro, inclusief het programma. Meer op www.rallytbr.com.