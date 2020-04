Motorrijders halen waanzinnige snelheden maar lopen tegen de lamp VHS

10 april 2020

13u31 0 Roeselare De politie van de zone RIHO heeft twee motorrijders uit het verkeer gehaald. Eén van de snelheidsduivels werd gespot toen hij op z’n achterwiel vertrok aan een tankstation.

Geklist worden door een collega-motorrijder, het overkwam vrijdagmorgen een man uit Moeskroen. Die vertrok op de E403 vanuit het tankstation in Oekene. Om wat show te geven, deed hij dat op z’n achterwiel. Daarna gaf hij plankgas. De man ging vlot naar 190 kilometer per uur op de snelweg maar werd onderschept door een motorrijder van de politiezone RIHO. Langs de Rijksweg in Izegem werd in een zone 70 nog een motorrijder aan de kant gezet. De man uit Kuurne werd geflitst aan een snelheid van 139 kilometer per uur, dubbel zo snel dus als toegelaten. Beide motorrijders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Later zullen ze zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.