Motorrijder zwaargewond bij botsing met auto in Roeselare LSI

18 september 2020

21u55

Bron: LSI 0 Roeselare In Roeselare is vrijdagnamiddag een 32-jarige motorrijder uit Roeselare zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Het kwam tot een botsing met een voertuig.

Het ongeval gebeurde iets over 16u op het kruispunt van de Beversesteenweg en de Bollaardstraat. Het kwam tot een botsing tussen de motor van Milad B. (32) uit Roeselare en de auto van Lena D. (60) uit Roeselare. De motorrijder raakte zwaargewond maar verkeerde niet in levensgevaar. Met een ambulance is hij naar het ziekenhuis overgebracht. De Beversesteenweg bleef even voor alle verkeer afgesloten. Dat werd via ’t Lindeke omgeleid.