MOTIONskin® van beMatrix krijgt het DesignX50 label CDR

06 juni 2019

Het Roeselaarse bedrijf beMatrix, producent van modulaire oplossingen voor standenbouw, events en displays, valt opnieuw in de prijzen. Hun MOTIONskin®, een op het eerste gezicht eenvoudig textieldoek strakgespannen op een aluminium frame met daarin geprogrammeerde leds die zorgen voor een fascinerend klank-, licht- en beeldspel, wordt bekroond met het DesignX50 LABEL en een plaats in het DesignX50 boek van Designregio Kortrijk. De voorstelling van het boek DesignX50 LABEL vindt plaats in oktober 2019 tijdens de ‘Kortrijk Creativity Week’, de nieuwe naam voor ‘Week van het Ontwerpen’. In het verleden kreeg beMatrix al twee keer eerder een DesignX50 label. In 2015 werd het b62® kadersysteem bekroond met deze erkenning, in 2017 viel LEDskin®, een ledtegel met het beMatrix DNA, deze erkenning te beurt.