Motena zoekt helpende handen voor rusthuizen CDR

17 maart 2020

Motena is op zoek naar helpende handen om de drukke en moeilijke coronatijden in hun rusthuizen op te vangen. Ze kijken hiervoor in de richting van studenten in de zorgsector. Jongelui die de opleiding zorgkunde of verpleegkunde volgen en graag de komende weken een handje willen toesteken in de rusthuizen kunnen contact opnemen op 051/80.52.40 of via rekrutering@motena.be.