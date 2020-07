Motena verkoopt site WZC Ter Berken aan Scholengroep Sint-Michiel die er een nieuwe school voor VISO en Barnum plant Charlotte Degezelle

22 juli 2020

13u44 0 Roeselare Motena heeft de site van woonzorgcentrum Ter Berken verkocht aan Scholengroep Sint-Michiel. Dit tegen de prijs van 2,7 miljoen euro. Het rusthuis aan de Ronde Kom sluit tegen 1 januari 2025 de deuren en wordt gesloopt. Scholengroep Sint-Michiel plant op de site een nieuwbouw waar ze, in synergie met de bestaande site van Barnum, een nieuwe school voor Barnum en VISO wil realiseren. Dit betekent dat het VISO verdwijnt langs de Dr. Delbekestraat en op het Polenplein.

Motena, toen nog Zorgbedrijf Roeselare, besliste al in 2016 om WZC Ter Berken op middellange termijn te sluiten. “Het gebouw toont al jaren gebreken en na grondige analyse werd beslist om het gebouw niet te renoveren, maar de capaciteit te verdelen over nieuw te bouwen kamers in respectievelijk WZC De Waterdam en WZC Sint-Henricus”, vertelt voorzitter Bart Wenes. “Die piste bood meer garantie op een structureel kwalitatieve infrastructuur voor de bewoners en medewerkers van Ter Berken. Beide bouwprojecten zijn intussen opgestart en worden afgerond tegen 1 januari 2025.”

2,7 miljoen

Dit betekent dat de site van Ter Berken vanaf 2025 niet meer gebruikt zal worden als woonzorgcentrum. Bovendien past de site niet meer in de verdere toekomstplannen van Motena waardoor beslist werd om een andere bestemming en een verkoop te overwegen. “De voorkeur van het bestuur ging prioritair uit naar een nabestemming die een algemeen belang dient waarbij een maatschappelijk toegevoegde waarde voor de lokale Roeselaarse gemeenschap ontstaat”, zegt Wenes. “Door de brede tijdspanne werd er geen timing op het verkoopproces gezet en met Motena namen we ook zelf geen initiatief. Maar in februari 2019 liet Scholengroep Sint- formeel haar interesse blijken in de site Ter Berken. Dit in functie van de mogelijke synergie en complementariteit met de naastgelegen Barnum-site. Met Motena namen we een juridisch kantoor onder de arm om de interesse van de scholengroep en een mogelijk verkoopproces tot in detail te begeleiden en juridisch te waarborgen. Daaruit bleek onder andere dat de zone toelaat om er naast zorg en wonen, tevens projecten met een algemeen maatschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld onderwijs, te bestemmen. Daarnaast stelden we als expliciete voorwaarde dat we een mogelijke verkoop enkel zouden weerhouden indien er een marktconforme prijs werd gegarandeerd, gebaseerd op drie recente en onafhankelijke schattingsverslagen. Op vandaag kunnen we melden dat na een onderhandelingstraject van enkele maanden de verkoop van de site finaal afgeklopt werd op 2,7 miljoen euro. Op 1 januari 2025 wordt de site Ter Berken eigendom van Scholengroep Sint-Michiel. De opbrengst van de verkoop zullen wij gebruiken om de bouwprojecten in WZC Sint-Henricus en WZC De Waterdam te betalen.”

Nieuwbouw voor VISO en Barnum

De site langs de Zijstraat moet op termijn de nieuwe thuishaven worden van VISO en Barnum, twee secundaire scholen die er begin 2019 al voor kozen om geleidelijk aan te evolueren tot één school. “De aankoop van WZC Ter Berken is een grote stap in de concretisering van de samenwerking tussen beide scholen”, weet Jan Vincent Lefere, voorzitter van Scholengroep Sint-Michiel. “WZC Ter Berken wordt gesloopt. Het zou financieel te kostelijk worden om het gebouw volledig te renoveren. We plannen op de site Ter Berken een volledige nieuwe school op korte afstand van Barnum. In die nieuwe school en op de site van Barnum, die de komende jaren ook verbouwd wordt, willen we alle leerlingen van Barnum en VISO onder brengen. Het VISO verdwijnt daarentegen volledig op zowel het Polenplein als in de Dr. Delbekestraat. Concrete bouwplannen voor de site Ter Berken liggen er op vandaag nog niet op tafel, maar die worden de komende jaren uitgewerkt zodat we vanaf 1 januari 2025 kunnen starten aan de realisatie van één grote onderwijssite voor VISO en Barnum.”