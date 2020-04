Motena test rusthuisbewoners zo breed mogelijk: “Vijf procent in De Zilverberg en 25 procent in Ter Berken is besmet” Charlotte Degezelle

08 april 2020

15u27 2 Roeselare Hoewel er al verschillende bewoners van hun rusthiuzen besmet zijn met Covid-19, krijgt Motena geen testkits van de overheid. Ondertussen zet het alles op alles om hun bewoners zo breed mogelijk te testen. Hierdoor weet het dat ongeveer vijf procent van de bewoners in De Zilverberg en vijfentwintig procent van de bewoners in Ter Berken besmet zijn.

Om een beter zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus in de rusthuizen verspreid de overheid twintigduizend testkits. De rusthuizen van Motena - De Waterdam, Ter Berken, Sint-Henricus en De Zilverberg - krijgen er geen. “Deze tests werden ter beschikking gesteld aan vijfenvijftig rusthuizen met een uitbraak en dertig zonder problemen”, weet voorzitter Bart Wenes van Motena. “Onze rusthuizen maken jammer genoeg geen deel uit van deze selectie. We hopen bij een nieuwe verdeling wel een beroep te kunnen doen op extra tests.”

Zelf testen

Maar Motena probeert toch zo veel mogelijk de bewoners te testen. “In goeie samenwerking met laboratoria werden de voorbije weken bewoners en medewerkers met zowel lichte als zware symptomen getest, waardoor we een stap verder zijn gegaan dan de richtlijnen van de overheid”, zegt Wenes. “Zowel binnen De Zilverberg, Ter Berken als Sint-Henricus werden op ons eigen initiatief zo veel mogelijk tests uitgevoerd in de afdelingen waar er besmettingen werden vastgesteld. Zowel in De Zilverberg als in Ter Berken werd al een volledige afdeling getest. In de afgelopen twee weken werden zo zeventig tests uitgevoerd bij de bewoners. Iedereen testen kan niet, maar we zetten sterk in op een brede testing om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie. We zien dat ongeveer vijf procent van de bewoners in De Zilverberg en vijfentwinig procent van de bewoners in Ter Berken besmet is.”

Motena organiseert ook thuiszorg, kinderopvang en biedt therapeutische hulp via Zorgpunt N. Ook bij die dienstverlening zet het alles op alles om de verspreiding van corona tegen te gaan. “We respecteren alle nodige voorzorgsmaatregelen. We beschikken gelukkig over voldoende beschermingsmateriaal om zo veilig mogelijk te kunnen werken. We proberen ook zo veel mogelijk het contact tussen verschillende mensen te vermijden. Zo kiezen we er bewust voor om medewerkers niet in te schakelen op verschillende locaties of diensten om er voor te zorgen dat het aantal mensen waarmee ze in contact komen zo klein mogelijk wordt gehouden”, besluit Bart.