Motena test alle bewoners en personeelsleden van woonzorgcentrum Ter Berken op Covid-19 Charlotte Degezelle

17 april 2020

13u41 0 Roeselare Motena ontving extra testkits van de overheid, die hen zo in staat stelt om alle bewoners en medewerkers van WZC ter Berken te testen. De resultaten worden eerstdaags verwacht. Voorlopig is er ten opzichte van vorige week geen evolutie in de cijfers. Het aantal besmette bewoners en het aantal overlijdens blijft gelijk.

“Onze woonzorgcentra konden geen beroep doen op de eerste extra testen die ter beschikking werden gesteld door de overheid”, opent voorzitter Bart Wenes. “Woensdag kreeg WZC Ter Berken dan wel extra testkits waarmee nu alle bewoners en medewerkers worden getest. De testen worden afgenomen op donderdag 16 en vrijdag 17 april. De resultaten verwachten we binnenkort. Vandaag zien wij dat ongeveer 6 procent van de bewoners in WZC De Zilverberg en 25 procent procent van de bewoners in WZC Ter Berken besmet zijn met Covid-19. Dit is ongeveer hetzelfde percentage als vorige week. In Sint-Henricus en De Waterdam zijn er momenteel geen besmettingen. In de afgelopen week zijn er 11 tests van bewoners in De Zilverberg afgenomen en zes tests van bewoners van De Waterdam, gelukkig allemaal negatief. In onze woonzorgcentra stierven spijtig genoeg drie bewoners aan de gevolgen van Covid-19-besmetting. Ten aanzien van vorige week is er dus geen evolutie in de cijfers van besmette en overleden bewoners.”

Thuiszorg

Ook in de thuiszorg stelt Motena een aantal besmettingen en overlijdens vast bij klanten. Maar de oorsprong van de problematiek is niet altijd eenduidig te achterhalen. “We spreken meestal over complexe zorgsituaties waar verschillende zorgverleners aan huis komen”, weet Wenes. In serviceflats Zilverschoon is er afgelopen week één bewoner besmet met Covid-19.

Problemen oplossen

Motena is al hun medewerkers zeer dankbaar voor de inspanningen die ze leveren in de huidige, niet evidente, werkomstandigheden en verraste al hun 900 werknemers dan ook thuis met een “Mercibox”. “Dat is een box boordevol gezondheid zodat ze konden genieten van een lekkere lenterisotto. Daarnaast staan we onze medewerkers niet alleen mentaal bij, maar ook op vlak van praktische organisatie. Dit onder de noemer “Wij Zorgen!”. Via verschillende kanalen kunnen medewerkers aangeven met welke problemen ze worstelen en gaan wij na voor welke we binnen onze mogelijkheden een oplossing kunnen bieden. Ondertussen konden we al medewerkers helpen met een poetshulp aan huis, het inzetten van onze was- en strijkservice en het voorzien van kinderopvang.”