Motena levert tijdens coronacrisis ruim 25% meer maaltijden aan huis CDR

14 april 2020

De dienst Maaltijden aan Huis van Motena kende sinds de start van de coronacrisis een grote stijging op vlak van het aantal aanvragen voor een maaltijd. “Op gewone weekdagen zien we een stijging van 400 naar meer dan 500 maaltijden per dag”, weet voorzitter Bart Wenes. “Voor Paasmaandag leverden we maar liefst 450 maaltijden.” Om deze stijgende vraag op te vangen werd de dienst aangevuld met een namiddagronde.