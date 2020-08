Motena legt eerste steen uitbreiding WZC Sint-Henricus, en opent straks tijdelijk dienstencentrum in leegstaande gebouwen AZ Delta langs Schierveldestraat Charlotte Degezelle

29 augustus 2020

14u59 0 Roeselare Woonzorgcentrum en Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus langs de Rumbeekse Sint-Rochusstraat breidt tegen de zomer van 2024 drastisch uit met 37 bijkomende kamers en een nieuw onderkomen voor het dagverzorgingscentrum. Ook de keuken wordt volledig gerenoveerd. Zaterdag werd de symbolische eerste steen voor het nieuwbouwproject gelegd. Gelijktijdig verklapte Motenavoorzitter Bart Wenes dat er in de loop van september een tijdelijk en bovenal coronaproof dienstencentrum opent in de leegstaande gebouwen van AZ Delta langs de Schierveldestraat. “Want de nood om elkaar te ontmoeten bij senioren is groot”, zegt hij.

Woonzorgcentrum en Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus barsten de laatste jaren uit hun voegen. Daarom besliste Motena om stevig te investeren in de site. In het najaar gingen de werken van start, maar zaterdag werd in het bijzijn van minister Nathalie Muylle (CD&V) de symbolische eerste steen gelegd. “De activiteiten op onze site blijven groeien” zegt Paul Callebert, directeur van Sint-Henricus. “Door onze centrale ligging in de dorpskern van Rumbeke, blijft de vraag naar een plaats in ons woonzorgcentrum door inwoners van Rumbeke hoog. Daarnaast krijgen bewoners van de aanleunende assistentiewoningen Trochus voorrang bij een vraag naar opname in het woonzorgcentrum en spreken heel wat bezoekers van ons dagverzorgingscentrum hun voorkeur uit voor Sint-Henricus als een definitieve opname nodig wordt.” Om deze vraag te kunnen opvangen krijgt het woonzorgcentrum een nieuwe vleugel en een extra verdieping op de bestaande zuidvleugel met in totaal plaats voor 37 extra bewoners.”

Meer groen en extra parking

Ook de keuken van Sint-Henricus wordt gerenoveerd en de bereidingscapaciteit wordt opgetrokken tot 250 middagmaaltijden. Verder wordt er een gloednieuw dagverzorgingscentrum voor 50 bezoekers gebouwd. “Deze uitbreiding is niet zo evident, want de ruimte is beperkt en de site zit totaal ingekapseld”, weet Motenavoorzitter Bart Wenes. “Maar we konden vier woningen aankopen in de Sint-Petrus- en Paulusstraat. Door deze te slopen creëerden we een veilige in- en uitrit te voor het werfverkeer tijdens de werken, gescheiden van het schoolverkeer. Bovendien komen er op deze plek, bij het einde van de werken extra parkeerplaatsen. Door deze uitbreiding van de site kunnen we ook meer groen voorzien tussen de verschillende vleugels en leggen we een verbinding met de dorpskern van Rumbeke.” De nieuwbouw wordt een duurzaam project met zonnepanelen, een energie-efficiënte buitenschil, een Bodem-Energie-opslagveld en een warmte-kracht-koppeling.

Zo sociaal mogelijk ondanks corona

In tijden van corona klinkt de vraag of er nog een toekomst voor de residentiële ouderenzorg is steeds luider. Bij Motena is men overtuigd van wel en de investering in Sint-Henricus is daar het bewijs van. “Ik ga de schrijnende verhalen die we de voorbije dagen en weken hoorden zeker niet minimaliseren of banaliseren”, aldus Wenes. “Covid-19 heeft ook bij onze bewoners schade aangericht op psychisch vlak. Maar voor ons is het glas halfvol. We zien het als een uitdaging om het in huidige tijden toch zo aangenaam en zo sociaal mogelijk te maken voor de bewoners. Er is bezoek mogelijk en , hoewel het applaus voor de zorgmedewerkers ondertussen verdwenen is, blijven onze mensen een tandje bijsteken om psychosociale schade te reduceren of voorkomen.”

Tijdelijk dienstencentrum

Op vlak van sociaal contact voor ouderen start in de loop van september zelfs een nieuw, tijdelijk project dat een antwoord moet bieden op de sluiting van de dienstencentra. “Het Pluk-de-dagcentrum is al eventjes actief vanuit dienstencentrum Schiervelde maar hier in Rumbeke is men toch bezorgd over eventueel besmettingsgevaar als de werking hier weer opstart. We blijven dus nog even op Schiervelde. Dienstencentrum De Zilverberg is daarentegen dicht omdat het geïmplementeerd is in het WZC en ook Ten Elsberge is nog steeds gesloten”, zegt Wenes. “We voelen echter dat de senioren mekaar graag opnieuw willen ontmoeten rond de kaart-, koffie- of biljarttafel. Daarom zaten we samen met AZ Delta en in nood kent men z’n vrienden. Het ziekenhuis blijkt een heel goede partner in huidige tijden en in de loop van september kunnen we een aantal werkingen van onze dienstencentra opstarten in de leegstaande bureelruimtes en het magazijn van AZ Delta langs de Schierveldestraat.”