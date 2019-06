Motel Moteur gaat brutalistische toer op in Sint-Martens-Latem CDR

20 juni 2019

08u31 0

Het tweejaarlijkse kunst-, food- en designevenement Motel Moteur verkast dit jaar richting Sint-Martens-Latem. De Konstrukto-villa op het Warellesgoed waar de biënnale de voorbije twee edities onderdak vond is ondertussen gesloopt. “Ik had aanvankelijk een nieuwe locatie in Roeselare op het oog, maar last minute kon dit niet doorgaan”, vertelt bezieler Christo Marichal. “Uiteindelijk ben ik vrij toevallig, al rondrijdend met de auto, op de brutalistische villa van architect Juliaan Lampens in het eigenzinnige Sint-Martens-Latem gestoten. Lampens creëerde zijn eigen unieke bouwstijl binnen de betonarchitectuur, zijn vernieuwende ideeën zijn geïnspireerd op Le Corbusier en Japanse architectuur. In 1995 won hij de Grote Architectuurprijs van België. Met de villa waar wij terecht kunnen keerde hij echt terug naar het elementaire en dat is ook wat wij deze keer doen met Motel Moteur. We gaan back te basics. Vorige edities waren zeer succesvol, met tot 2.000 bezoekers op twee weekends. Dit jaar zijn we tevreden als we 500 kunstminnende mensen kunnen samenbrengen.” Motel Moteur brengt deze keer kunst van Petrichor, Thierry Thenaers, Frederik Saey en Christo zelf.

Motel Moteur vindt plaats op 22 en 23 juni langs de Brakelstraat 50 in Sint-Martens-Latem. Meer info en inschrijven op www.motelmoteur.com.