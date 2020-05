Moorseelsesteenweg ten vroegste weer open in eerste helft juli Charlotte Degezelle

19 mei 2020

07u21 13 Roeselare De riolerings- en wegenwerken in de Moorseelsesteenweg lopen nog meer vertraging op. Volgens de meest recente plannen zou de invalsweg ten vroegste in de eerste helft van juli opnieuw opengesteld worden voor het verkeer.

Sinds februari 2019 wordt er gewerkt in de Moorseelsesteenweg tussen de Koestraat en de Oude Zilverbergstraat. Met het oog op een optimale waterbeheersing wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de straat wordt heringericht om de veiligheid van de fietser te optimaliseren. Volgens de aanvankelijke planning moest de invalsweg opnieuw open zijn voor het verkeer in maart, maar die timing werd niet gehaald en nu wordt de einddatum nog iets verder in de tijd doorgeschoven. Dat blijkt uit een bewonersbrief die in de omgeving werd bedeeld.

Door coronacrisis

Redenen voor de vertraging zijn de natte winterprik begin dit jaar en de coronacrisis waardoor de werf weken na elkaar stil lag. Maar sinds 6 april is de aannemer er opnieuw aan de slag. De komende weken worden de laatste werken uitgevoerd. Zo werd maandag de betonverharding uitgevoerd. In de tweede helft van mei worden ook de openbare verlichtingspalen nog verplaatst en vervangen en begin juni wordt vervolgens het fietspad aangelegd en uitgevoerd in rode asfalt. Dit over de volledige lengt van de Oude Zilverbergstraat tot de Dadizeleleenstraat.

Indien alles volgens planning verloopt, kan de Moorseelsesteenweg ten vroegste in de eerste helft van juli en ten laatste tegen het bouwverlof opnieuw opengesteld worden voor het verkeer. In afwachting blijft de omleiding via de Ieperseweg en de Meensesteenweg gelden. Fietsers moeten de omleiding via de Koestraat volgen en vanaf de Koestraat tot aan de werf is plaatselijk verkeer toegelaten zodat de bewoners bereikbaar zijn. Huisvuil wordt tot het einde van de werken verzameld aan Den Hukker.