Mooiste streetart gebundeld CDR

20 juli 2020

07u15 0

Roeselare telt heel wat street art parels. Zo werd de muurschildering Slapende vrouw van de Britse kunstenaar David Walker door de luisteraars van Radio 1 in 2019 nog verkozen tot Strafste Street Art van Vlaanderen. Maar er zijn nog heel wat meer straffe murals en creatieve ingrepen in het straatbeeld te ontdekken. Visit Roeselare bundelde ze allemaal in een overzichtelijk stadsplan. Op die manier presenteren ze niet alleen een suggestielus van ongeveer zeven kilometer waarbij je al fietsend of wandelend diverse kunstwerken ontdekt, een fotozoektocht voor kinderen en een handig overzicht van enkele werken die je moet gezien hebben. De plattegrond is gratis te krijgen in het toeristisch onthaal op het Polenplein maar kan je eveneens hier downloaden.