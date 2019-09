Mooimakers zorgen voor propere wijk na Krottegemse Rommelmarkt CDR

25 september 2019

De Krottegemse Markten, een afdeling van de Krottegemse Ransels vzw, organiseren op zondag 6 oktober voor de 29e keer de Krottegemse Rommelmarkt. De organisatie gaat voortaan in zee met de Krottegemse Mooimakers. “Zij zullen, samen met een team van de Krottegemse Ransels, de dag zelf vanaf 18 uur alle deelnemende straten zwerfvuilvrij maken zodat de wijk er op maandagmorgen proper bij ligt”, vertelt Frank Wauters. De rommelmarkt zal dit keer opnieuw om en bij de 900 standen tellen over een parcours van in totaal vijf kilometer. Vele bewoners staan voor eigen deur en er zijn standhouders van ver over de West-Vlaamse grenzen. Centraal punt is de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, maar ook de Spanjestraat, Fortuinstraat, Sint-Hubrechtsstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Ommegangstraat, Spinnersstraat, Bruanestraat, Koornstraat, G. Hoetstraat en de Tramstraat worden ingepalmd door enthousiaste brocante- en tweedehandsverkopers. Er zal ook een bijzondere stand staan. “In het kader van de actie ‘Hulp aan Filip’, ten voordele van gewezen Baron van Krottegem Filip Maekelberg die zwaar verbrand raakte bij een woningbrand, kan iedereen die dat wenst nog tot 4 oktober meubels, keukenmateriaal, kledij,… binnenbrengen”, verduidelijkt Frank. “De familie van Filip zal vervolgens beslissen wat hij kan gebruiken en al het overige zal mits akkoord van de schenkers verkocht worden tijdens deze Krottegemse Rommelmarkt. De opbrengst gaat uiteraard integraal naar Filip.” Wie nog spullen heeft kan contact opnemen met Frank Wauters via 0475/63.06.51of frankwauters@opael.be. Een stand van zes op drie meter op de rommelmarkt kost zes euro en kan je reserveren via jean-pierre@krottegem.info of 0479/13.28.11.