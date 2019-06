Monica Vanclooster krijgt straatnaam om genderevenwicht te herstellen CDR

26 juni 2019

06u51 0

De gemeenteraad stelde de toekenning van de straatnaam Monica Vancloosterstraat aan een nieuwe zijstraat van de Heirweg die later zal aansluiten op de Baertsdreef principieel vast. Monica Vanclooster was een verdienstelijke dame uit Beveren die zich als kloosterzuster inzette voor de sociale emancipatie van de kansarmen in Brazilië. Het voorstel van straatnaam komt van de Deelraad Erfgoed en moet het genderevenwicht in de Roeselaarse straatnamen wat corrigeren. Nu volgt nog een openbaar onderzoek en een advies van de cultuurraad voor de straatnaam definitief aanvaard kan worden door de gemeenteraad. Politie en brandweer gaven wel al gunstig advies, maar op voorwaarde dat de straatnaam altijd voluit geschreven zal worden om niet verward te worden met de Kloosterstraat.

Daarnaast gaf de gemeenteraad haar definitief fiat voor drie nieuwe straatnamen. De nieuwe weg in de Boerenkrijglaan ter ontsluiting van de verkaveling van Hyboma wordt Gerard Dochystraat gedoopt, een eerbetoon aan de laatste burgemeester van Oekene die de sjerp droeg van 1939 tot 1976. De nieuwe straat in de bedrijvenzone langs de Verbrandhofstraat krijgt daarentegen de naam Houtskoolstraat. De nieuwe weg, aangelegd als verlengde van de bestaande David Teniersstraat voor de ontsluiting van de nieuwe verkaveling van Allbouw , zal door het leven gaan als Vercamershof. Alle drie de straatnamen kregen gunstig advies van zowel politie als brandweer als van de cultuurraad. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er ook geen bezwaren binnen.