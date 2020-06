Mondmaskers van Kloen bij tennis- en padelclub Rumbeke bij start kidspadel LSI

09 juni 2020

Bij tennis- en padelclub Rumbeke staat ook na de heropstart van de activiteiten de veiligheid voorop. De jongste spelertjes die deze zomer zullen deelnemen aan stages en vakantiekampen zullen één voor één een mondmasker met de logo's van TC Rumbeke en vzw Kloen krijgen.

Maandag startte de club met kidspadel. “Dat is meteen een succes”, aldus voorzitter Curd Neyrinck. “Alles sessies waren in een mum van tijd volgeboekt.” Bij alle activiteiten staat de veiligheid rond het coronavirus centraal. Aan de ingang van het gebouw staat een zuil met alcoholgel, ook op de terreinen zijn gels voorzien. “In nauwe samenwerking met vzw Kloen, die zich inzet voor de ziekenhuisclowns en waarmee we al jaren een goede band hebben, hebben we blauwe mondmaskertjes voorzien voor de kleinsten en de instructeurs.”