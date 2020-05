Molenaar Wilmar Joye (80) overleden CDR

05 mei 2020

20u51 8

In het Ardooise WZC Hardoy is op maandag 4 mei Rumbeeks molenaar Wilmar Joye op 80-jarige leeftijd overleden. Joye was jarenlang zaakvoerder van Molens Joye langs de Mandellaan. Op vandaag staan als eerbetoon aan hem de wieken van de Kazandmolen dan ook in rouwstand. Hiervoor worden de wieken vastgezet in een X-vorm, maar niet helemaal in het midden maar iets naar rechts. Wilmar was gehuwd met Christiana Buyse. Het koppel heeft drie kinderen, 10 kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen. Volgens de richtlijnen van de overheid zal de uitvaartdienst op zaterdag 9 mei plaatsvinden in familiekring in de Sint-Martinuskerk te Oekene. Online condoleren kan op www.commeyne.be.