Mojito van Beernaert Cocktails in China uitgeroepen tot tweede beste cocktail ter wereld: “En nu het buitenland veroveren”

Cocktails in China uitgeroepen tot tweede beste cocktail ter wereld: "En nu het buitenland veroveren" Charlotte Degezelle

04 oktober 2019

11u58 5 Roeselare De mojito vindt dan wel zijn oorsprong in Cuba, bij Beernaert Cocktails langs de Meensesteenweg weten ze ook maar al te goed hoe ze die op rum gebaseerde cocktail moeten maken. Hun mojito werd tijdens de internationale wedstrijd Spirit Selections in China bekroond met een zilveren medaille in de categorie cocktails. De Roeselaarse mojito is dus de tweede beste cocktail ter wereld. Zaakvoerder Vincent Beernaert is in de wolken en wil het ijzer smeden terwijl het heet is.

1.770 proefstalen, gaande van rum en whisky over cocktails tot wijnen en gin die beoordeeld werden door 103 juryleden. Dat is kort samengevat Spirit Selections, het internationale event rond alcoholische dranken. Dit jaar streek het event neer in China en het Roeselaarse Beernaert Cocktails stuurde één proefstaal in: dat van hun mojito die ze sinds anderhalf jaar produceren en verkopen in een zogenaamde pouch bag. “Je hoopt natuurlijk altijd, maar we hadden eigenlijk nooit verwacht om ook effectief in de prijzen te vallen”, vertelt zaakvoerder Vincent Beernaert. “Maar deze week zat er plots een gigantische omslag in onze brievenbus met daarin het certificaat dat onze mojito de zilveren medaille heeft weggekaapt in de categorie cocktails. Dat is fantastisch nieuws en geeft onze mojito, een cocktail waarvan de roots eigenlijk in Cuba liggen, enorm veel geloofwaardigheid.”

Beernaert Cocktails produceert jaarlijks 13.500 liter van hun mojito die op vandaag te koop is in 60 verkooppunten in heel Vlaanderen. “Aanvankelijk maakten we enkel de tequila sunrise die we op de markt brachten in een pouch bag”, zegt Vincent. “Om dat gamma uit te breiden dachten we eerst aan picon, maar dat wordt vooral in West-Vlaanderen gedronken. Door ons oor te luister te leggen belandden we bij de mojito. Het recept werd samen met het hele gezin op punt gezet. We kochten andere merken, gingen proeven in cocktailbars,… en telkens somden we enkel de negatieve aspecten op. De ene bevatte te veel limoen, de andere te veel munt, nog een andere smaakte te industrieel,… Door al die aspecten te combineren kwamen we uiteindelijk tot onze receptuur voor de drinkklare mojito. Je moet enkel nog ijs, muntblaadjes en een schijfje limoen toevoegen.”

De zilveren medaille smaakt naar meer voor Vincent. En dat op twee vlakken. “Deze internationale erkenning is voor mij het zetje om onze mojito ook internationaal te lanceren. Ik heb ondertussen al een overeenkomst met een leverancier die actief is op de Nederlandse, Franse en Duitse markt en die onze cocktail in alle drie die landen zal invoeren. Daarnaast zou ik ook graag aanwezig zijn op enkele toffe, internationale beurzen. De nummer één is ProWein in Düsseldorf. Enige nadeel is dat de standen er bijzonder duur zijn. Daarom heb ik het idee opgevat om de andere Belgische winnaars op Spirit Selections, we zijn met twaalf in totaal waarbij onder meer Filliers en The Owl Distillery, te contacteren of we eventueel de krachten kunnen bundelen en de kosten delen om ons samen internationaal in de markt te zetten.” Bovendien droomt Vincent ook al van goud. “Volgend jaar schrijf ik sowieso onze tequila sunrise in voor de wedstrijd”, besluit hij.

Meer op www.beernaert.be.