Moederdagactie van Koop in RSL zet zorgsector

in de bloemetjes CDR

12 mei 2020

11u43 1 Roeselare Ruim 1.800 Roeselaarse zorghelden werden dinsdag, op de Dag van de zorg, letterlijk in de bloemetjes gezet dankzij de moederdagactie van Koop in RSL. Zij ontvingen van de stad een plantje als teken van appreciatie voor hun tomeloze inzet tijdens de coronacrisis.

Deze actie was mogelijk dankzij de Moederdagactie van Koop in RSL, die liep van 27 april tot en met 10 mei. Daarbij kon iedereen die bij een lokale handelaar een geschenkje voor moederdag kocht, zijn aankoop registreren aan de hand van een unieke code. Tegelijk kon men een persoonlijk woordje van dank noteren voor een van de vele helden uit de zorgsector. Per geregistreerd en lokaal gekocht geschenk of waardebon voor Moederdag, voorzag de stad een bedrag voor de zorgsector.

Ook AZ Delta nam een aantal geschenkjes voor haar rekening. Daarvan werden bij een 11-tal lokale bloemenzaken plantjes aangekocht, elk voorzien van een persoonlijk dankwoordje.