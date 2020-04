Moederdagactie van Koop in RSL zet ook zorghelden in de bloemetjes Charlotte Degezelle

22 april 2020

16u31 0 Roeselare Moederdag vieren op 10 mei wordt in tijden van corona niet zo evident. Daarom lanceert het platform Koop in RSL vanaf maandag 27 april een Moederdagactie die niet alleen de mama’s maar ook de zorghelden in de bloemetjes zet.

Koop in RSL is het platform dat enkele weken geleden gelanceerd werd om de lokale handelaars en horeca #VANRSL een hart onder de riem te steken en de nodige zuurstof te geven in deze moeilijke tijden. Je vindt er niet alleen een overzicht van alle handelaars, horeca en landbouwers waar je tijdens de coronacrisis steeds terecht kan voor een bestelling of take-away, je kan je er ook voor het kopen van waardebonnen. Op ‘Roeselare komt terug’ vind je een selectie handelaars die waardebonnen aanbieden, terwijl ‘Horeca comeback’ de horecazaken bundelt die waardebonnen aanbieden. Per lokaal gekocht geschenk of waardebon voor Moederdag, voorziet de Stad op 12 mei, Dag van de zorg, een bedrag voor de zorgsector. Aan enkele zorghelden kan zo ook een lokaal geschenk gegeven worden Aan elk geschenkje wordt bovendien een persoonlijk woordje van dank bevestigd van de consument en bovendien maakt de consument kans op een Roeselaarse kadobon.

Wie concreet tussen 27 april en 10 mei aankoopt bij een van de handelaars of horecazaken die op Koop in RSL staan, krijgt bij z’n aankoop een infokaartje met unieke code. Zo’n kaartje krijg je zowel bij een thuislevering, bij het ophalen van je bestelling als bij het aankopen van een waardebon. Je aankoop kan je registreren met jouw unieke code op Koop in RSL. Op die manier kom je in aanmerking voor het winnen van de kadobon. Op hetzelfde moment kan je ook je persoonlijk woordje van dank intikken die aan een geschenkje voor de zorgsector wordt gehangen.