Moeder van ondernemer Patrick Maselis overleden LSI

18 februari 2020

18u09

Bron: LSI 1 Roeselare In Roeselare is Maria Debaillie op 83-jarige leeftijd overleden. Mevrouw Antoon Maselis was de moeder van de Roeselaarse topondernemers Patrick Maselis, directeur van de gelijknamige granengroep.

Patricks vader Antoon Maselis maakte na zijn huwelijk met Maria Debaillie de overstap naar de gelijknamige voederfabrikant van zijn schoonfamilie. In 1987 kocht Antoon het bedrijf Maselis van zijn broers en zussen en een jaar later nam Patrick het roer over. Ondertussen vormen onder andere Mulder Natural Foods en Poco Loco de kroonjuwelen van het Roeselaarse bedrijfsleven.

Maria Debaillie overleed op zondag 16 februari. Ze laat naast haar echtgenoot Antoon nog kinderen Patrick, Ignace en Isabelle, zeven kleinkinderen en één achterkleinkind achter. De afscheidsplechtigheid voor Maria zal plaatsvinden op zaterdag 22 februari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Roeselare. Een laatste groet brengen kan in het funerarium Commeyne in de Westlaan, elke dag van 15 tot 19 uur. Uit blijk van sympathie kan wie dat wil de palliatieve zorg De Mantel steunen door een gift op rekeningnummer BE28 7755 8807 2120 met mededeling ‘familie Maselis’.