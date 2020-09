Moeder en dochter Ann en Griet stoppen met restaurant Comptoir Magrite: “Coronacrisis zorgde voor onzekerheid” Valentijn Dumoulein

23 september 2020

09u14 1 Roeselare Restaurant Comptoir Magrite houdt er mee op. De gezellige horecazaak van Ann Vinckier en dochter Griet Braet in de Delaerestraat voelt de gevolgen van de coronacrisis. Griet kiest het zekere voor het onzekere en gaat in de kunstrestauratie aan de slag.

Het kleinschalige restaurant opende eind 2016 de deuren. Daarmee ging een droom van moeder en dochter in vervulling om ooit samen nog eens een horecazaak op te starten. Mensen konden er terecht voor een lekkere lunch of om gezellig een kop koffie of thee te drinken. De koffie- en lunchzaak had al vlug succes, maar vier jaar later wenkt nu toch het einde. “De reden is dubbel”, vertelt Ann. “De coronacrisis heeft ook bij ons voor heel wat onzekerheid gezorgd”, zegt ze. “Er was de verplichte sluiting in het voorjaar, maar daarna merkten we dat we bij minder weer steeds vaker annuleringen kregen. Het is hier klein en in deze tijden hebben we maar plaats voor 14 mensen. Onder normale omstandigheden bedraagt onze maximale bezetting 24 mensen. Hoewel we voldoende afstand kunnen garanderen, voelde blijkbaar niet iedereen zich comfortabel om hier in coronatijden te komen tafelen. We zijn wel vrijgesteld van terrasbelasting en konden ook aanspraak maken op een hinderpremie, maar al onze vaste kosten, waaronder huur en elektriciteit liepen wel door. Dat met twee zelfstandigen allemaal de baas kunnen is niet evident.”

Jobaanbieding

Ondertussen kreeg dochter Griet in augustus de kans om ergens anders aan de slag te gaan. “Ze heeft indertijd een diploma geschiedenis en cultuurmanagement gehaald en kreeg nu de kans om als medewerker aan de slag te gaan bij de firma Lapis Arte, die aan kunstrestauratie doet”, zegt Ann. “Gezien de onzekere tijden heeft ze die kans met beide handen gegrepen. Ze werkt er nu al twee dagen per week en gaat er eind september voltijds aan de slag. Ik ga opnieuw een job zoeken. Dat zal als 57-jarige geen evidentie zijn, maar ik kan nog wel mijn handen uit de mouwen steken. We zijn vooral dankbaar dat we vier mooie jaren samen een horecazaak mochten uitbaten”, besluit Ann. Mogelijk melden er zich de komende tijd nog overnemers aan.