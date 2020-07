Modeshow voor goede doelen I’m Broken schuift jaartje op door corona CDR

14 juli 2020

08u26 0 Roeselare De modeshow voor het goede doel I’m Broken krijgt dit jaar geen tweede editie door de coronacrisis. Dit maakte de organisatie bekend via Facebook.

Vorig jaar organiseerde Céline Cracco, met de steun van haar moeder Caroline Devoldere en beste vriendin Kylie Vermeulen, een eerste editie van de modeshow. Céline ging enkele jaren geleden zelf door een donkere periode en wou zo de Zelfmoordlijn en vzw Verwonderd steunen, maar ook het taboe rond zelfmoord en zelfverminking. I’m Broken was een groot succes en al snel werd besloten dat er een vervolg zou komen, deze keer ten voordele van TEJO Roeselare en vzw Verwonderd. Enkele maanden geleden stak Covid-19 al een stokje in de wielen van de castings en nu heeft het team besloten het evenement uit te stellen naar 2021. “Dagen hebben we nagedacht, dagen hebben we gewikt en gewogen. We vinden het verschrikkelijk jammer dat we onze show dit jaar niet kunnen organiseren, maar wees maar zeker dat we er volgend jaar staan met een grote knaller om onze goeie doelen te steunen en verder het taboe de wereld uit te werken. Want nu, meer dan ooit na de strenge quarantaine, hebben kinderen en volwassenen psychische hulp nodig. We will be back, maar gezondheid gaat boven alles!”, klinkt het.