Modern jasje voor piste ski- en snowboardschool Mont Blanc CDR

27 september 2019

07u15 0 Roeselare Celine Boddin en Wim Bracke trapten deze week het nieuwe seizoen van hun ski- en snowboardschool Mont Blanc af met een volledig vernieuwde piste.

Het koppel nam het complex langs de Stationsdreef begin dit jaar over en vond de tijd rijp om hun eigen stempel te drukken. “Ons eerste seizoen was een succes”, blikt Wim terug. “Ook in de toekomst willen we er 100% voor gaan en daarom wilden we Mont Blanc klaarstomen voor de toekomst.” “De piste zag er de voorbije 25e jaar hetzelfde uit. Wij beslisten ze te pimpen, in een modern kleedje te stoppen”, pikt Céline in. “We werkten met hout om een warme sfeer te creëren want we willen dat onze klanten zich hier thuis voelen. Gelijktijdig verwijzen we zo ook naar het Oostenrijkse skigebeuren.”

Ook nieuw is het assortiment skilaarzen en -latten die ze voortaan verkopen. “We willen onze klanten het juiste materiaal aanbieden dat past bij hun niveau van skiën”, aldus Wim.

Het nieuwe seizoen is goed gestart. Momenteel is de ski- en snowboardschool ’s avonds en op zaterdag- en zondagmiddag open, maar vanaf november kan je er zeven op zeven doorlopend terecht. “Onze agenda loopt goed vol. Wie nog wil inschrijven wacht best niet al te lang meer”, zeggen Céline en Wim. “Gelijktijdig proberen wij van onze kant om het urenpakket dat we nu al aan te bieden nog verder uit te breiden en het niveau van de lessen nog op te krikken. We mikken echt op een maximale bezetting en zijn daarom op zoek naar een gediplomeerde skileraar om alles te kunnen bolwerken. We ervaren dat er nog steeds heel veel mensen Mont Blanc niet kennen. Er is dus nog heel wat potentieel en daar willen we klaar voor zijn.” Meer op www.montblanc.be.