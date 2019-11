Modelspoorclub toont voor het eerst maquette van Kop van de Vaart Valentijn Dumoulein

30 november 2019

16u49 0 Roeselare Modelspoorclub Pacific hield dit weekend een gesmaakte opendeurdag in zijn nieuwe stek in de voormalige gebouwen van CVO 3 Hofsteden in de Kokelarestraat. Het grote publiek kon er eens kennismaken met hun werking. Dé blikvanger was een maquette van de Kop van de Vaart die voor het eerst vertoond werd.

“De maquette is al enige jaren geleden door onze vorige voorzitter Bernard Lambert opgestart”, vertelt secretaris Patrick Samoy. “Hij is ondertussen helaas overleden. De maquette is nog niet helemaal afgewerkt, maar de andere leden zijn van plan ze helemaal af te werken. Het gaat om een blik op de spoorlijn in de industriezone langs de Kop van de Vaart vlak na de Tweede Wereldoorlog. We vinden het heel fijn dat het net in Roeselare is dat het grote publiek voor het eerst met deze maquette kon kennismaken.”

De club kan nog tot maart in de lokalen blijven en moet dan op zoek naar een nieuw onderkomen.