Modelspoorclub Pacific vindt onderdak in voormalige CVO Valentijn Dumoulein

02 november 2019

16u07 1 Roeselare Na een zoektocht van een jaar hebben de leden van modelspoorclub Pacific eindelijk een nieuw onderkomen gevonden. Ze moesten de oude wijkschool in Wervik verlaten omdat de eigenaar het gebouw verkocht. De stad Roeselare biedt hen nu een tijdelijk onderkomen aan in de voormalige gebouwen van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) in de Kokelarestraat. Eind deze maand kan je met hen kennismaken op een opendeurweekend en presenteren ze met trots een gloednieuwe maquette rond de Kop van de Vaart.

Modelspoorclub Pacific kon de voorbije tien jaar gebruik maken van een deel van de gebouwen van de oude wijkschool Mariënburg. Tot de eigenaar besloot tot een verkoop over te gaan en de leden aan een lange zoektocht begonnen. “Niet evident, want onze maquettes nemen uiteraard wel wat plaats in”, vertellen secretaris Patrick Samoy en lid Roland Vandamme. “Uiteindelijk hebben we een schrijven gericht aan verschillende steden en Roeselare heeft toegehapt. Zij boden ons aan om aan een schappelijke prijs enkele lokalen op de eerste verdieping van het voormalige CVO te huren. We zijn met plezier op dat aanbod ingegaan.”

Contract van een jaar

Of ze er lang kunnen blijven is evenwel afwachten. De stad kondigde in het verleden reeds aan het CVO-gebouw op termijn te willen verkopen. “Ze hebben ons een contract van een jaar aangeboden, met de optie om het al dan niet te verlengen”, zegt Roland. “Ze lieten ons weten dat ze op dit moment er nog geen concrete plannen mee hebben. We hopen natuurlijk dat we mogen blijven, maar we zijn alvast bedankt dat we er nu toch al terecht kunnen.”

Louise-Marie

De vijftien leden van de club kregen enkele maanden de tijd om de verhuis van de maquettes – waaronder schaalmodellen van spoorbanen in Ronse en Louise-Marie (dorpje in Oost-Vlaanderen - nvdr.), Zwitserland en de Verenigde Staten - in goede banen te leiden. Daarmee keert de club terug naar de roots. “Begin de jaren ’80 is ze in de Wallenstraat met één spoorbaantje van start gegaan”, aldus Patrick. “Dan zaten we even in Staden, maar in 1987 zaten we dan weer in de Zuidstraat in Roeselare. Daarna zaten we lange tijd in Wervik. Tot nu. Het doet deugd dat we terug in Roeselare terecht kunnen .We hebben daarmee het gevoel dat de cirkel rond is.”

Kop van de Vaart

Pacific beschikt er over enkele lokalen, goed voor ongeveer 300 m² aan ruimte. Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 30 november en zondag 1 december van 14 tot 18 uur gratis een kijkje komen nemen op hun opendeurweekend. “Het is de eerste keer dat we op onze nieuwe locatie officieel naar buiten treden”, zegt Roland. “We verwelkomen graag nieuwe leden, maar ook wie gewoon een kijkje wil komen nemen. Speciaal voor hen hebben we nog iets moois in petto. We zijn volop bezig met een schaalmodel van de Kop van de Vaart, vlak na de Tweede wereldoorlog. Wijlen onze vorige voorzitter Bernard Lambert heeft dat project nog in gang gestoken en het is mooi dat we, nu we terug in Roeselare zijn, het voor het eerst aan het grote publiek kunnen tonen.”

Meer info over modelspoorclub Pacific via samoy.patrick@telenet.be.