MNM-dj Brahim maakt live radio vanuit bakkerijafdeling MSKA CDR

12 december 2019

Brahim was donderdagvoormiddag de vreemde eend in de bijt in de afdeling bakkerij van het MSKA Campus Groenestraat. Uitgedost in dezelfde tenue als de leerlingen, dook hij op in de praktijkles van het vierde jaar bakkerij. Meer nog, hij was live op de radio te horen vanuit de klas. “Op MNM zijn we momenteel bezig met de MNM1000, één van de zotste lijsten van het jaar”, vertelt hij. “Daarbij gaan we ook op bezoek bij een aantal luisterplekken. Mensen kunnen zich hiervoor via een foto of filmpje aanmelden via onze app. Zo verzeilden we hier in de bakkerijafdeling waar de jongeren volop bezig zijn met kerstbuches te bereiden. Het is een fantastische plek om eventjes live radio te maken.” Leerkracht Birger Vandamme meldde de school aan. “Tijdens de praktijkles staat de radio steeds aan. Dat is voor veel van onze toekomstige warme bakkers een surplus en een extra stimulans, maar het zorgt ook voor een zekere rust en betere concentratie”, zegt hij. “Het is super dat Brahim even langs kwam en in de ideale wereld staat Depeche Mode met Enjoy the Silence trouwens straks helemaal bovenaan de MNM1000. Brahim zelf is daar niet mee akkoord. Hij duimt voor een nummer van Prince, bij voorkeur zelfs Purple Rain.